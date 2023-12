Il lato umano del calcio nel docufilm di Francesca Teodori

Un docufilm il cui titolo è ancora ‘top secret’, ideato e organizzato dalla conduttrice e aspirante giornalista ternana Francesca Teodori, per raccontare i valori dello sport e in particolare del mondo del calcio. Il lavoro sta andando avanti speditamente e intanto, con l’autrice, abbiamo voluto offrire qualche interessante anticipazione. «Con il passare degli anni – afferma Francesca Teodori – il calcio è molto cambiato, sacrificando sempre di più la parte emozione e romantica per dare spazio a business e speculazioni». Anche l’epoca delle ‘bandiere’ sembra lontanissima: «L’attaccamento alla maglia, il senso di appartenenza, quella voglia di essere leggenda di un club: tutto ciò crea sicuramente nostalgia. È proprio questo il senso del nostro docufilm, uno scorcio di ricordi che fa riflettere ed emozionare attraverso i racconti di personaggi di livello nazionale e non solo, che hanno lasciato una traccia indelebile con le loro idee, i loro modi di essere e di fare calcio». Per l’ideatrice, «il progetto dovrebbe servire soprattutto ad avvicinare il pubblico ai protagonisti, mettendo in risalto le loro fragilità i loro rimpianti, la loro umanità oltre i risultati e i trofei vinti. Calciatori, dirigenti, allenatori di varie epoche il cui denominatore comune è aver vissuto da protagonisti il mondo del calcio». Francesca Teodori spiega di aver «scelto personalmente ogni ospite. Li ho contattati spiegando quale fosse il mio scopo: devo dire che ho trovato grande disponibilità, un entusiasmo incredibile e tutto ciò mi onora». Il progetto è agli inizi: «Sarà duro e impegnativo ma vorrei che un giorno si dicesse che questo grande lavoro è partito proprio da Terni, da una donna ternana che ama in modo viscerale lo sport e che ci lavora da 15 anni». Il docufilm sarà composto da circa dieci puntate e ciascuna dedicata ad un personaggio del mondo del calcio professionistico. «Finora, come ha potuto vedere chi segue i miei social (Instagram @principessafre e Facebook @francescateodori), ho avuto il piacere di incontrare Zdenek Zeman, il direttore sportivo Walter Sabatini, suo figlio Santiago che sta seguendo il percorso del padre, il campione del mondo Daniele De Rossi, mister Serse Cosmi. Non vorrei anticipare altro e posso solo dirvi che avremo due personaggi in chiusura di progetto che hanno giocato nei più grandi club di serie A, uno addirittura considerato uno dei sex symbol del calcio italiano, ma li scoprirete piano piano». Un pensiero è per i collaboratori, per chi sta costruendo il progetto insieme a Francesca: «Il direttore artistico del programma, che ho voluto fortemenente con me per stima e affetto incondizionato, è Roberto Vallerignani. Con noi ci saranno anche molti professionisti non ternani del settore che ci stanno supportando». Sempre presente alle riprese del docufilm, una giovane ternana appassionata videomaker, Marta Nori: «Sta mettendo in risalto le sue capacità, supportata dal direttore Vallerignani. Il nostro obiettivo è far arrivare su piattaforme famose questo lavoro affinché possa essere valutato e visto da più persone possibili, per far vedere che anche a Terni esistono grandi capacità che andrebbero valorizzate e su cui si dovrebbe investire».

