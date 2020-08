«Il lavoro esiste, bisogna saper cogliere le opportunità»

Pubbliredazionale

Un nuovo futuro, più solido e ricco di opportunità, costruito attraverso l’impegno, la dedizione e sapendo cogliere un’opportunità formativa fondamentale. Quella che la Heading Srl di Terni gli ha offerto nel novembre del 2019: il corso per diventare addetto qualificato all’esecuzione di lavori su impianti di distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica.

Un’esperienza decisiva

La storia è quella di Fedzri Ramanovski, 41enne di origini macedoni, imprenditore perugino titolare della ditta Eco Mak che si occupa di manutenzione del verde nei pressi degli elettrodotti Enel. «Dal 2006 per me la Heading è sinonimo di formazione continua – racconta – e di cose ne ho apprese davvero tante, sul piano teorico e soprattutto pratico. Con l’ultima qualifica ottenuta però (il 41enne è stato uno dei primi in Italia, nel febbraio del 2020, con il massimo del punteggio, ndR) c’è stato un ulteriore salto di qualità. E pensare che all’inizio era soprattutto un fatto di curiosità verso la fibra ottica, invece la nuova qualifica si sta dimostrando decisiva sul piano lavorativo sia per me che per gli altri amici e colleghi a cui è stato stabilizzato il contratto di lavoro e sono state off erte opportunità di crescita professionale e di compenso economico. Inoltre, la presenza di personale qualificato nelle ditte appaltatrici del settore elettrico e telecomunicazioni in fibra ottica, ha permesso l’aggiudicazione di importanti gare di appalto a livello nazionale che inevitabilmente garantiscono lavoro e stabilità economica a lungo termine anche a tutti gli altri lavoratori del settore».

«Il lavoro c’è ma va cercato»

La riflessione di Fedzri è tanto chiara quanto semplice: «Non credo che il lavoro non esista o manchi. Semplicemente le opportunità vanno cercate, e lo dico anche ai tanti ragazzi che magari hanno abbandonato il proprio percorso scolastico. Nessuno ti regala nulla perché l’impegno e la costanza sono decisivi. La Heading lavora da anni in sinergia con colossi del settore elettrico come Enel e Terna, che danno lavoro a migliaia di persone. E la richiesta di figure specializzate è molto alta, anche se spesso e volentieri il mercato del lavoro non risponde pienamente a quelle che sono le esigenze delle imprese. Servono lavoratori qualificati e mi sento di dire, anche in base all’esperienza, che ciò che la Heading offre, in termini di competenze, rappresenta un’opportunità vera, tangibile, per chi è in cerca di un lavoro sicuro e con compensi in linea con ciò che ciascuno è chiamato a svolgere».

I dettagli

Il corso per ‘addetto qualificato all’esecuzione di lavori su impianti di distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica’ vedrà, il prossimo ottobre, l’avvio della sua terza edizione in un solo anno. Un percorso formativo di 186 ore sia teorico che pratico, grazie al ‘campo scuola formativo’ di cui la Heading disponde in via Bartocci a Terni, e che si conclude con un esame sostenuto di fronte ad una commissione (ARPAL Regione Umbria). La qualifica è riconosciuta a livello nazionale e a livello europeo (EQF) in termini di trasparenza, confrontabilità, spendibilità, circolazione delle competenze acquisite. Per ogni informazione ci si può rivolgere al recapito telefonico 0744.817177 oppure visitare il sito web www.heading.it

Costruire il futuro

La Heading ha avviato importanti sinergie con agenzie del lavoro che, a valle del conseguimento della qualifica professionale o di altri corsi presenti a catalogo, la supportano nel collocamento lavorativo delle figure professionali uscenti.