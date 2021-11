Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni a Expo Dubai

Dopo l’esperienza e il trionfo allo European summer camp a Roma di quest’estate, la delegazione del liceo classico ‘Tacito’ di Terni (Giada Ortenzi, Saverio Bontempo e Alessio Bartoloni, accompagnati dal professor Emiliano Giacchetta) è partita dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Dubai. «Stavolta, la sfida sarà lo YounG20», spiegano dalla scuola. «All’interno del padiglione Italia dell’esposizione universale, saremo chiamati a discutere alcuni dei temi affrontati nel G20 appena conclusosi. Durante questa settimana, il tema dell’Expo sarà ‘Tolerance and inclusivity’: proprio in quest’ottica tratteremo la tematica del lavoro e della previdenza sociale, occupandoci in particolar modo di quelle categorie di lavoratori quali le donne e i giovani maggiormente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia del Covid-19. È possibile seguire i nostri delegati tramite gli hashtag Instagram #expodubai2020 #ministerodellistruzione #noisiamolescuole».

