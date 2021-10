Il lunedì ‘nero’ dei social media: l’esperto spiega perché

Social in crash, lunedì pomeriggio: intorno alle 17,45 hanno infatti smesso di funzionare in contemporanea Whatsapp, Facebook e Instagram, le piattaforme più utilizzate tra gli utenti del web. Problemi di connessione sono stati segnalati in diverse parti del mondo, tra cui l’Italia. Non si conoscono al momento i motivi.

La spiegazione

Cosi Paolo Bernardi, ingegnere informatico e docente di informatica presso l’IIS Casagrande-Cesi di Terni: «Il problema riguarda tutti i servizi di Facebook, inclusi Instagram e WhatsApp, e la sua spiegazione richiede una basilare conoscenza di come è strutturata Internet. La rete globale, infatti, è formata da diverse grandi reti fortemente connesse al loro interno ma collegate tra di loro mediante alcune modalità ben precise. Il collegamento tra queste grandi reti, chiamate Autonomous Systems, è gestito mediante un protocollo di comunicazione denominato BGP (Border Gateway Protocol): è proprio questo protocollo – spiega Bernardi – che collega gli Autonomous System e rende Internet la rete di portata mondiale che conosciamo. Purtroppo, per un errore di configurazione del protocollo BGP, i servizi di Facebook si sono staccati da Internet. La causa di questo errore è ancora sotto investigazione e la sua correzione è ancora in corso».