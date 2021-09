Il maggiore Perlorca saluta Terni: «Lascio una terra accogliente e genuina»

Dopo quattro anni di intenso lavoro – e di importanti operazioni – come comandante della Compagnia carabinieri di Terni, da venerdì il maggiore Alessio Perlorca lascerà l’umbria per andare a dirigere il Nucleo radiomobile del Reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Bologna.

«Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto»

«Nel lasciare dopo 4 anni,il comando della Compagnia carabinieri di Terni – è il suo saluto – il primo pensiero va a tutti i miei collaboratori, ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, uomini straordinariamente disponibili e motivati, che mi hanno sostenuto nell’azione quotidiana con l’obiettivo condiviso di rendere il miglior servizio possibile al cittadino, in termini di ascolto, accoglienza, prevenzione e repressione dei reati. Lascio una terra accogliente e genuina, certo che l’operato dei carabinieri continuerà ad essere fruttuoso ed apprezzato. Mi preme in particolar modo sottolineare la grandissima sinergia e spirito di collaborazione che ho potuto riscontrare sin da subito tra tutti gli attori della pubblica sicurezza, è stato certamente il terreno più fertile su cui poter lavorare per il bene comune».

Il saluto alla stampa

Giovedì mattina, in occasione della conferenza stampa sui due arresti scattati per sfruttamento della prostituzione, Alessio Perlorca ha salutato la stampa locale, ricordando l’ottimo lavoro svolto grazie anche alla collaborazione dei media, «il cui ruolo – ha detto – resta fondamentale nel diffondere le attività dell’Arma e sensbilizzare la popolazione su alcune delle tematiche più attuali. Tutto ciò nel massimo reciproco rispetto».

La carriera

36 anni, originario di Viterbo, Alessio Perlorca fra il 2006 e il 2008 ha frequentato il 188° corso ‘Fedeltà’ dell’Accademia Militare. Dal 2008 al 2011 ha frequentato la Scuola ufficiali carabinieri, concludendo anche il proprio percorso di laurea in giurisprudenza seguito negli anni da una laurea specialistica in scienze della sicurezza interna ed esterna e da un master di secondo livello in intelligence scientifica. Nel settembre del 2011, con il grado di tenente, è diventato comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Lecce. Un incarico ricoperto fino all’agosto del 2014 quando è diventato comandante della Compagnia carabinieri Randazzo (Catania). Dal settembre del 2017 ha assunto il comando della Compagnia carabinieri di Terni con il grado di capitano, diventando poi maggiore il 1° settembre del 2021. Ora lo attende Bologna.