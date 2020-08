Problemi su problemi in Umbria domenica a causa del maltempo che ha caratterizzato gran parte della giornata. I rami e le piante cadute sulla carreggiata hanno portato alla chiusura provvisoria di un tratto della ss685 ‘Tre Valli Umbre’, in territorio comunale di Norcia: per la gestione del momento emergenziale e della viabilità ci sono le squadre Anas e le forze dell’ordine. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto.

