Il mercato Ternana si chiude con Mantovani

Il difensore Valerio Mantovani dalla Salernitana. Eccola l’ultima acquisizione del mercato estivo della Ternana: quadro completato con la chiusura alle 20 di giovedì sera, a poche ore dal confronto casalingo di sabato contro il Cosenza.

LA LETTERA D’INTENTI DEL 16 MAGGIO PER LA SERIE A

Il riepilogo

Il club di via della Bardesca ha dunque concluso la finestra estiva del mercato con gli arrivi – senza considerare i ritorni di Bogdan e Capanni, già in rosa per il campionato 2021/2022 – Di Tacchio, Corrado, Coulibaly, Favilli, Raúl Moro, Cassata e Mantovani. Quattro over ed il resto tutti under. Per quel che concerne il 26enne romano arriva in rossoverde in prestito secco. Niente portiere dunque, si continua con Krapikas e Vitali alle spalle di Iannarilli. Si era parlato anche del laterale destro Riccardo Fiamozzi e, appunto, dell’ultimo difensore Adrian Šemper.

L’infermeria e le risoluzioni



Le Fere venerdì pomeriggio svolgeranno l’allenamento di rifinitura. Ci sono buone notizie per Lucarelli: rientrano in gruppo Donnarumma, Diakitè e Coulibaly, mentre per il momento restano out Pettinari, Celli e Martella. A livello di cessioni niente passaggio al Südtirol per Ghiringhelli. Risoluzione contrattuale con Angelo Casadei dopo quelle già perfezionate con Kingsley Boateng e Andrea Tozzo.