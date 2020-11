Panathlon Terni, donazione per il ‘Fanciulli’ di Arrone

Una fornitura di materiale sportivo-didattico per il tennistavolo, il badminton e la pallavolo in ambito scolastico. A donarla all’istituto comprensivo statale ‘Fanciulli’ di Arrone è il Panathlon Club Terni: è il risultato di una sottoscrizione pro-terremoto in Valnerina del 2016 da parte del distretto Italia del Panathlon International, che ha stabilito una somma da destinare ad uno o più Comuni della Valnerina ternana.

La consegna

Il Panathlon Club di Terni, rappresentato dal presidente Benito Montesi, supportato dalla governatrice dell’Area 10 Umbria Rita Custodi, «ha utilizzato questa somma, con una aggiunta delle casse del club, per alcuni acquisti a cui si è aggiunta una fornitura di materiale ad hoc della Fipav nazionale. L’informale consegna è avvenuta da parte dei suddetti rappresentanti Panathlon nelle mani della dirigente scolastica Gabriella Pitoni e della docente Loretta Botondi. Presenti i sindaci Fabio Di Gioia per Arrone, Elisabetta Cascelli per Ferentillo e Rachele Taccalozzi per Montefranco. «L’impegno del club ternano e la direzione dell’istituto è quello di rivedersi per un programma di istruzione per gli studenti sui temi panathletici sullo sport: i valori morali e sociali con particolare riferimento al fair-play».