Il Perugia Basket saluta Buca ma riparte con ambizioni importanti

di G.R.

Il Perugia Basket riparte dalla semifinale play off di Serie C Silver persa lo scorso anno a gara 5 contro l’esperto Metauro Basket Academy. Il primo passo è stato quello di confermare il coach Alessandro Vispa che guida i biancorossi dal 2016 e nell’ultimo campionato ha trainato il gruppo che è stato nominato dalle rivali come sorpresa della stagione. I risultati sono stati importanti in tutte le competizioni: semifinale di Coppa del Centenario persa di poco con il forte Titano San Marino, la quinta posizione nella regular season in C Silver e appunto la semifinale play off. «Ho scelto di restare perché ho visto motivazione, ambizione ed entusiasmo – ha commentato Vispa nei canali ufficiali dei grifoni – Da parte di tutti c’è la volontà di dare continuità al lavoro fatto. Ho parlato con i ragazzi che andranno a comporre il roster e c’è massima disponibilità. La scorsa è stata una buona stagiona ma quest’anno sarà molto più dura e dovremo fare passi avanti anche sul piano tattico». Nell’ambiente baskettaro perugino è tornato grande entusiasmo e il PalaFoccià quasi sempre pieno ha trascinato una squadra senza ‘nomi di grido’ e con un età media a inizio stagione di soli 21 anni. Il presidente Chiacchella ha quindi confermato sia Vispa che il suo staff composto dagli assistenti Luca Monacelli e Luca Lupattelli e dal preparatore fisico Mario Minieri.

Saluta Buca, arriva Anastasi

Tra i protagonisti della cavalcata dello scorso anno c’è sicuramente Dorin Buca che ha attirato i riflettori di diverse squadre. Il ragazzo che compirà 20 anni il prossimo 23 agosto ed è altro 216 centimetri sale di categoria. A puntare su di lui è il Mens Sana Siena di coach Pierfrancesco Bienella che milita in Serie C Gold Toscana. Il primo acquisto è invece Francesco Anastasi che scende dalla Serie C Gold salutando Valdiceppo Basket per sposare la causa perugina: «Volevo uscire dalla mia comfort zone e ritengo il Perugia una squadra e una società in cui poter esprimere tutto il mio potenziale. Arrivo dopo una bella chiacchierata con il presidente Chiacchiarella». Dell’arrivo dell’ala piccola classe 2001 e alta 189 centimetri è soddisfatto anche Vispa: «Ha talento e grandi qualità fisiche. Ci permette di ampliare le nostre armi sia in attacco che in difesa rendendoci più imprevedibili. Si inserisce alla perfezione in un organico molto giovane». Il progetto generale rimane comunque quello di portare avanti la linea verde puntando fortemente sui ragazzi del territorio che vengono dalle giovanili. Tra questi faranno sicuramente il salto in pianta stabile in prima squadra Giovanni Conti (guardia classe 2005 alta 188 centrimetri) e Pietro Burini (ala centro classe 2003 alto 200 centimetri). La società si augura di poter vedere sbocciare presto nuovi giocatori al pari del capitano Tommaso Righetti, Dorin Buca e Alex Palazzoni.