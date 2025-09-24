di Giovanni Cardarello

La rovinosa sconfitta contro la Sambenesettese, la terza consecutiva in campionato, unita al nuovo infortunio di Angella, al lungo decorso di Riccardi e all’impossibilità di recuperare Lewis hanno spinto il Perugia a correre ai ripari. Nella tarda mattinata di mercoledì, infatti, AC Perugia calcio ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo.

Il difensore perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio proprio con Mister Braglia. Il difensore, 31 presenze e una rete nell’ultima stagione in serie C, era svincolato dal 1 luglio ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.