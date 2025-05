di Maria Luce Schillaci

L’edizione 2025 del premio Rotary Umbria, promosso e organizzato dai sedici club Rotary della regione, appartenenti al Distretto 2090, è stata assegnata al professor Paolo Taticchi, docente di strategia e sostenibilità d’impresa e co-direttore Centre for sustainable business University College London.

Il premio Rotary Umbria, istituito nel 1990 per celebrare annualmente l’eccellenza e l’impegno di persone o gruppi che si sono distinti per le loro attività di servizio e per il loro impegno sociale nei territori, vuole anche testimoniare l’interesse del Rotary a promuovere ed incentivare lo spirito di servizio a favore delle comunità locali.

In tal senso al professor Taticchi, 43enne di Perugia, è stata riconosciuta «la sua visione strategica e innovativa per un futuro sostenibile e la sua capacità di leadership nel settore dell’economia. Il futuro sarà migliore, insegnando alle nuove generazioni che la sostenibilità è un valore e le sue attività sono un esempio di impegno per il progresso e il miglioramento del mondo e ispirano nel fare la differenza».

Alla cerimonia di consegna del premio, in programma venerdì 9 maggio alle ore 18 presso la sala Brugnoli (palazzo Cesaroni, Perugia), interverranno il Governatore Rotary del Distretto 2090 Massimo De Liberato, il prefetto Rotary del Distretto 2090 Chiara Fiorani, la presidente del Comitato dei presidenti dell’Umbria e presidente del Rotary Club di Terni, Margherita Cirillo, il presidente del Rotary Club Perugia, Luca Marinelli, autorità civili e rotariane.