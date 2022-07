Il pugilato ternano sul podio in un torneo nazionale grazie a Maria Grazia Todaro

Il pugilato ternano sul podio in un torneo nazionale grazie ad una donna. Sì, perché Maria Grazia Todaro è andata a segno nella manifestazione di Fermo andata in scena dal 1° al 3 luglio: può festeggiare l’Accademia pugilistica Liorni, anche per vie delle buone prestazioni di Riccardo Stamigna tra i pesi 91+ kg senior e Samuele Zanchi tra i 60 kg senior.

Il terzo posto

Soddisfazione ma anche problemi con i verdetti per il team ternano, sfavorito da alcune decisioni. Fatto sta che Stamigna e Zanchi sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale, mentre la Todaro ha chiuso al terzo posto nonostante un richiamo ufficiale in semifinale al cospetto dell’avversaria laziale. Gioia per i maestri dell’Accademia, Stefano e Lorenzo Liorni.