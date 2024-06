Il riciclo creativo è possibile: a Terni arriva l’home relooking di Arredi rari

Un nuovo spazio commerciale che è anche, e soprattutto, ricerca, particolarità – e il nome lo chiarisce -, cura dei dettagli. Nasce a Terni, su idea dell’imprenditrice e commerciante Arianna Soldani, il negozio ‘Arredi rari’, in via Oberdan. A parlarne, dopo il taglio del nastro avvenuto l’8 giugno scorso, è la stessa titolare: «Nonostante sia un periodo critico per la nostra città – spiega -, che vede sempre più serrande dei negozi abbassarsi definitivamente, ho voluto fortemente aprire il mio piccolo laboratorio artigianale. E’ un angolo tutto mio dove è possibile portare a nuova vita mobili e complementi di arredo».

La cifra di ‘Arredi Rari’ la spiega Arianna Soldani: «Le parole chiave del mio lavoro sono creatività, riciclo, riuso. Il riciclo creativo, infatti, utilizza ciò che verrebbe scartato in un’ottica di economia circolare, rimettendo in circolo quei prodotti arrivati a fine vita, dando loro un nuovo scopo. Questo fa sì che si possano ridurre gli sprechi inducendo le persone ad un consumo consapevole e al rispetto per l’ambiente. Nello specifico – prosegue – nel mio laboratorio ritrovano una seconda vita mobili e complementi che diventano pezzi unici e tornano funzionali attraverso l’uso delle vernici, di decorazioni, nuovi tessuti».

Andiamo allora alle radici di tutto ciò: «La passione per le attività creative – prosegue l’imprenditrice ternana – è qualcosa che mi appartiene sin da bambina. Crescendo, però, il mio percorso lavorativo si è fermato soltanto all’attività di ricambi auto di famiglia. Lo scorso anno ho sentito di voler dare sfogo a questa mia passione e ho frequantato un corso specifico, alla fine del quale ho conseguito l’attestato di ‘interior relooker’. Queata è una professione interessante e contemporanea che presta la sua opera per privati e aziende e si occupa di arredare e rivedere gli spazi dal punto di vista funzionale e degli arredi. Offro infatti consulenze per accostamenti di colore, stili di arredamento, ricerca di tessuti. I vantaggi per il cliente – prosegue Arianna Soldani – sono molteplici: tra tutti, quello di poter avere una casa o un ambiente di lavoro completamente rinnovati senza dover affrontare la spesa e i tempi di un intervento invasivo. Grazie all’home relooking, con un budget limitato e il recupero di mobili tutto questo è possibile anche in tempi critici gli attuali. Nel tempo – conclude – vorrei organizzare corsi creativi per bambini e corsi di formazione per adulti per avvicinare le persone a questo mondo e rendere il mio laboratorio anche un luogo di scambio per chi ha la mia stessa passione, ma non ha mai avuto modo di metterla in pratica. E, ancora di più, vorrei creare una piccola squadra di esperti che porti l’home relooking nelle case e in tutti quegli ambienti che hanno bisogno di essere rinnovati».