Il ritorno della Terni Jazz Orchestra: «Marco sarà ‘insieme’ a noi»

Un concerto dedicato a Marco Collazzoni: è quello che si terrà domenica 10 luglio, alle ore 21, nella cornice del parco Valserra a Poggio Lavarino. L’evento rappresenta il ritorno sulla scena della Terni Jazz Orchestra, con alcune composizioni originali e gli arrangiamenti del compianto Marco Collazzoni, «con la sua energia ed il suo entusiasmo che sempre ci pervaderanno. Per questo – spiegano gli organizzatori – ci sentiamo di dire che non sarà un concerto in memoria di Marco, ma ‘con’ Marco».

Condividi questo articolo su