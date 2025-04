È in partenza a Roma la storica manifestazione d’arte ‘Cento pittori via Margutta’, organizzata dall’omonima associazione. L’evento è in programma dal 1° al 4 maggio – sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 20 tutti i giorni – e vedrà protagonista anche un ternano, il 45enne Gabriele Bentivogli.