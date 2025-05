È Gabriele Pacelli (allievi #iloverun Athletic Terni), classe 2008, il nuovo campione regionale umbro categoria assoluti degli 800 metri maschili. Pacelli ha conquistato la vittoria domenica 11 maggio a Perugia, con un gran finale al fotofinish, migliorandosi di 3 secondi: 1:54.25. Sabato 10 maggio a Foligno, nei 1.500 metri, si è invece classificato quinto con il tempo di 4.02.29. In entrambe le specialità Pacelli è in possesso del minimo per le finali nazionali che si terranno a Rieti i prossimi 28 e 29 giugno.

Gabriele si avvicina all’atletica durante il periodo del Covid, lasciando a malincuore il basket, sport che ha praticato sin dalle elementari. Con il passare del tempo, l’atletica è diventata una passione vitale, un’attività fatta di rigore ma anche di tante soddisfazioni. La predisposizione fisica, unita all’impegno e alla costanza, lo spingono ad allenarsi ogni giorno, impegnando il suo tempo tra lo sport e lo studio: Gabriele frequenta infatti il terzo anno di liceo.