Terni, Giuseppe Morici Ceo Bolton Group

Il nuovo group Ceo della Bolton Group, la multinazionale italiana che gestisce un portafoglio con diverse marche prestigiose per la cura della casa, il benessere ed il cibo, è un umbro. Si tratta di Giuseppe Morici, nativo di Terni e cresciuto a Narni: dal luglio 2017 era a capo della divisione Food, ora il passo in avanti con la leadership dell’intero gruppo.

«Il futuro è ora»

«Un onore immenso, di cui cercherò di essere all’altezza, con tutta la passione – le parole di Morici – e la cura di cui sarò capace. Serve visione e coraggio, per coniugare la performance di business con la cura per le persone, la missione sociale e la sostenibilità ambientale dell’impresa. Grazie a Bolton per aver ancora una volta creduto in me. Grazie a tutte le persone di Bolton per quello che fanno ogni giorno con etica e competenza, e ancor di più per quello che faranno… che faremo insieme. Il futuro è ora». Nel CdA sarà accompagnato dal presidente esecutivo Marina Nissim, il vice Guy Noordink e l’amministratore delegato Salomone Benveniste: Bolton è presente a livello internazionale – si legge nel portale ufficiale – con 59 uffici e 15 unità produttive, impiegando nel complesso oltre 11 mila persone. «Guiderà il nostro gruppo – la nota – nel suo nuovo percorso di crescita e sviluppo sostenibile». Morici in precedenza ha avuto esperienze manageriali in Barilla e Procter & Gamble.