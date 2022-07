Il Ternano travolto dal maltempo: danni dal centro alle periferie

In aggiornamento

Problemi a non finire per la tromba d’aria che si è abbattuta nel pomeriggio di mercoledì intorno alle ore 18 sul Ternano. Danni e disagi si segnalano nel centro di Terni, in piazza dell’Olmo, dove si sono perfino lesionate le colonne di cemento che sorreggono il tendaggio nero al centro della piazza. Alberi, rami caduti e allagamenti, invece, su diverse strade e aree del territorio.

Non solo Terni. Albero cade sul Rato

Dopo le raffiche, il vento si è leggermente placato lasciando spazio però a grandine e pioggia. Nell’Acquaspartano – ad esempio – si segnala la caduta di chicchi di notevoli dimensioni, con conseguenti danni. Sul raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo per la E45, un albero è caduto sulla carreggiata ostruendo entrambe le corsie di marcia, con conseguenti disagi per la viabilità gestiti dalla Stradale di Terni. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto nell’accaduto. Meno di un mese fa un altro albero era precipitato di notte lungo la stessa strada, a poche centinaia di metri di distanza, sulla corsia in direzione Orte. Ma sono diversi gli episodi analoghi e recenti, sempre riguardanti il Rato.

Un intervento dietro l’altro

Un lavoro senza sosta, estenuante, per forze di polizia, Protezione civile e vigili del fuoco, già alle prese con gli incendi del periodo (solo mercoledì due, importanti, a Poggio di Otricoli e Penna in Teverina). Alle ore 18.50, secondo quanto risulta dai dati della centralina meteo professionale gestita da Luca Rapastella (via Natta/strada di Collescipoli), sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia in poco meno di un’ora.

LE FOTO DI PIAZZA DELL’OLMO

IL VIDEO: TROMBA D’ARIA SU TERNI

LE ALTRE FOTO