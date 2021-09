Il vescovo in ‘visita’ al Gruppo Maestrale: messa e invito

Una visita particolare e gradita nella giornata di martedì nella sede del Gruppo Maestrale. A Villa Gherardi, in via Casale, è arrivato il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese per una celebrazione eucaristica: ad accoglierlo l’amministratore unico del Gruppo Maestrale Gianluca Bellavigna, il direttore generale Fabio Carpenelli e Carlo Ottone, dg Maestrale innovation creative hub (Mich).

Il ricordo della visita del Papa e l’invito

Il vescovo nel corso dell’omelia si è rivolto a dipendenti, partner, startup e tutti coloro che ruotano intorno al Gruppo Maestrale sottolineando l’importanza del lavoro come fonte di dignità umana, occasione di inclusività e valorizzazione della persona. Non è mancato un passaggio per ricordare la storica visita di Papa Wojyyla di 40 anni fa alle acciaierie di Terni e l’invito agli attori economici del territorio di coltivare il sogno dell’innovazione sociale nell’ambito della Next Generation. La mattinata si è conclusa con la benedizione dei locali e degli uffici aziendali.