Ilaria Bernardini al vertice dell’ospedale di Orvieto

Si è insediata lunedì 5 febbraio, alla guida della struttura ospedaliera ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto, la dottoressa Ilaria Bernardini che ha assunto l’incarico di vertice per i prossimi cinque anni, dopo essere risultata vincitrice dell’avviso pubblico bandito dalla Usl Umbria 2.

Chi è

«Dirigente medico e specialista in igiene – riporta una nota dell’azienda sanitaria Usl2 -, la dottoressa Bernardini vanta un’importante esperienza professionale presso la direzione medica di presidio dell’azienda ospedaliera di Perugia dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della gestione operativa dei processi clinico assistenziali e raccordo con l’ufficio controllo di gestione, occupandosi in particolare del percorso del paziente chirurgico programmato, dalla lista di attesa alla sala operatoria e svolgendo attività quotidiana di verifica delle sedute operatorie e reportistica dei dati di attività. Particolarmente attiva inoltre nel campo delle liste operatorie, nella verifica dei tempi, nell’analisi delle criticità e nell’organizzazione di incontri, per la loro risoluzione, con professionisti chirurghi, anestesisti, infermieri per ottimizzare l’organizzazione e le risorse. L’impegno della dottoressa Bernardini al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia si è rivolto anche al monitoraggio dei principali indicatori di performance aziendali con analisi dei sistemi di valutazione dell’organizzazione. Numerosi i ruoli e le mansioni svolte nel nosocomio del capoluogo di regione – prosegue la Usl Umbria 2 -, dalle attività del comitato infezioni ospedaliere a quelle legate all’accreditamento, alla gestione del rischio clinico, al registro tumori e ai flussi informativi regionali relativi alla mobilità sanitaria, solo per citarne alcun».

Il passaggio di consegne

La dottoressa Bernardini sostituisce alla guida dell’ospedale di Orvieto il dottor Patrizio Angelozzi «che, malgrado l’impegno di responsabile della struttura complessa di ostetricia e ginecologia – prosegue la Usl2 -, con grande disponibilità, capacità e competenza, dal mese di luglio 2022 ha guidato anche la struttura ospedaliera. Il dottor Angelozzi, che torna al suo originario ed esclusivo incarico di direzione del reparto di ostetrica e ginecologia, ha ricevuto il ringraziamento, per l’importante contributo in termini di dedizione, professionalità, impegno e risultati raggiunti, del direttore generale dell’azienda sanitaria Piero Carsili, presente al ‘Santa Maria della Stella’ per il passaggio di consegne e per il primo giorno di lavoro della dottoressa Bernardini». «Per la prima volta – afferma Carsili – l’ospedale di Orvieto ha al vertice un direttore di struttura complessa a tempo pieno, parte integrante dell’organico aziendale. Un segnale inequivocabile del ruolo strategico del nosocomio orvietano nella rete ospedaliera regionale, ribadito nei programmi della Regione Umbria e confermato dai progetti di potenziamento e sviluppo in termini strutturali, di dotazione organica, di innovazione tecnologica». La dottoressa Bernardini si è detta «onorata di assumere il prestigioso incarico» e ha garantito «massimo impegno, dedizione e attenzione, puntando sul lavoro di squadra con la certezza di poter migliorare ulteriormente la performance e l’efficienza della struttura ospedaliera, grazie a questi elementi e al supporto indispensabile dei professionisti, delle istituzioni, della comunità cittadina».