Ilaria, Nicolas e quella foto virale al confine: «Chi se l’aspettava»

Una storia d’amore bellissima, che dura da oltre cinque anni, diventata famosa all’improvviso, per caso e senza che nessuno dei due lo volesse, in un giorno di inizio maggio, in quella che passerà alla storia come la ‘fase due’. Protagonisti due ragazzi 25enni. Lei, Ilaria, marchigiana. Lui, Nicolas, umbro.

SPECIALE CORONAVIRUS

Al confine dei sentimenti

Non si vedevano da due mesi, causa lockdown per emergenza coronavirus, per quella regola – comprensibile per certi versi, astrusa per altri – che impedisce a persone vicine fra loro ma residenti in due regioni diverse di potersi incontrare. Un argomento che umbriaOn aveva già trattato dando conto dell’appello dei sindaci al confine fra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, che scrissero una lettera al premier Conte.

I commenti del giorno dopo

«Ma magari passasse ‘sta proposta», dice Nicolas al telefono con umbriaOn. Una chiacchierata (più che un’intervista) che siamo stati autorizzati a rendere pubblica dopo non facili trattative, visto che i due ragazzi hanno preferito non dare ulteriore eco mediatica alla loro vicenda, che ne ha già avuto tanto, forse troppo, a giudicare dalle tante telefonate ricevute e da qualche commento stupido, che pure loro hanno avuto modo di leggere sui social.

Il racconto

«Non ci vedevamo dall’inizio del lockdown, abbiamo voluto rimanere ligi alle regole, nonostante comunque avessimo già fatto tanti sacrifici negli ultimi tempi, visto che siamo stati tanto distanti per anni, prima per studio e lavoro poi a causa del terremoto, che ha interrotto le vie di collegamento fra le nostre due città (Preci e Arquata del Tronto, divise dal confine umbro-marchigiano; ndr)». Proprio la città divenuta simbolo del terremoto, Norcia, era stata galeotta, visto che i due si sono conosciuti nell’istituto superiore che entrambi hanno frequentato nel nursino.

«Non cercavamo pubblicità»

«Sinceramente non ci aspettavamo tanto clamore – racconta Nicolas – ci hanno chiamati addirittura dalle tv, da Barbara D’Urso a Caterina Balivo, ma abbiamo preferito evitare di esporci ulteriormente anche perché poi sui social la cosa è stata travisata e abbiamo dovuto leggere anche frasi cattive». Quelle più brutte preferisce non ripeterle, ma alcune ce le cita, come quella di chi sospettava che quello scatto in realtà fosse una trovata pubblicitaria dell’Adidas, visto che entrambi, per caso, avevano la tuta quel giorno.

La foto, un bacio e un abbraccio

«La foto ce l’ha fatta la mamma di Ilaria. Poi ovviamente ci siamo abbracciati e ci siamo dati un bacio. Abbiamo chiacchierato un po’ e ci siamo salutati. Aspettiamo ora che riaprano, speriamo presto, e ci potremo rivedere. Ilaria abita nella sua Sae, quella che le hanno assegnato dopo il terremoto, io sto a casa mia, che per fortuna non è stata lesionata dal terremoto, nonostante Preci sia stata molto colpita. Forse abbiamo violato qualche regola, ma dopo tanta distanza e dopo tutto quello che abbiamo passato…».

La storia raccontata da umbriaOn.it