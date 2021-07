Illustre visita a Monte Santa Maria Tiberina: Emanuele Filiberto di Savoia

Una visita particolare a Monte Santa Maria Tiberina, piccolo comune della provincia di Perugia. Nel borgo è arrivato Emanuele Filiberto di Savoia per vedere la chiesa di Santa Maria delle Grazie nel centro del paese di Lippiano: è qui che, in seguito al terremoto del 1917 che coinvolse la piccola frazione, passò e si inginocchiò la sua bisnonna, la regina Elena di Savoia, come testimonia la targa appena fuori dal luogo sacro. «Tutto il territorio è stato felice di ricevere Emanuele Filiberto, una persona cordiale e piacevole. Sono rimasta contenta – le parole del sindaco Letizia Michelini – dell’apprezzamento mostrato, durante la visita, per il luogo che espressamente ha chiesto di visitare, e in generale, verso i paesaggi e panorami che da sempre il nostro borgo offre. Ci auguriamo che torni preso a trovarci».

