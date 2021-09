Ilserv, proroga di 30 giorni per l’appalto. Esuberi: dialogo al via

di F.L.

Proroga dell’appalto di un mese e via ad una serie di incontri per arrivare ad una soluzione sul piano occupazionale: arriva qualche primo segnale di schiarita per il lavoratori dell’Ilserv, stando a quanto emerso mercoledì mattina nel corso dell’incontro tra le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb e i vertici di Ast per discutere del cambio di appalto realtivo al reparto Metal Recovery tra Ilserv e Tapojarvi – che rischia di portare con sé 27 esuberi -, dopo la dichiarazione dello stato di agitazione e lo sciopero proclamato tra lunedì e martedì dai lavoratori.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Gli impegni

I rappresentanti sindacali hanno ribadito al direttore del personale dell’acciaieria, Alessandro Rusciano, e a quello di stabilimento, Dimitri Menecali, che l’azienda «doveva assicurare, nello specifico – spiegano le sei sigle -, la tutela dei livelli occupazionali in questo appalto nonostante preveda modalità operative e industriali sostanzialmente diverse», come sottoscritto nell’incontro dell’8 giugno scorso. I manager si sono quindi impegnati a costituire «un monitoraggio per arrivare al rispetto di quanto concordato, con la prosecuzione dei tavoli deputati al confronto tra le parti e attraverso un calendario di riunioni per discutere le eventuali problematiche emerse». La prossima riunione è fissata per il 9 settembre. Ast inoltre, come annunciato, si è impegnata a prorogare il cambio d’appalto di 30 giorni (la scadenza era prevista il 1° ottobre). «Questo consente ai tavoli in essere di trovare le soluzioni e le mediazioni senza correre con il tempo». Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb ritengono questo «un primo importate risultato» e si dicono «pronte a sostenere le proposte per tutelare l’occupazione e il salario dei lavoratori coinvolti».