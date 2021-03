Imolese-Perugia, Caserta senza terzino sinistro

Crialese e Favalli sono stati convocati per la trasferta con l’Imolese, ma non sono al meglio. Così, sulla fascia si adatterà Di Noia.

Le formazioni iniziali

Imolese: Siano, D’Alena, Angeli, Provenzano, Polidori, Bentivegna, Boccardi, Piovanello, Aurelio, Lombardi, Carini.

Allenatore: Catalano.

A disposizione: Rossi (GK), Nannetti (GK), Pilati, Onisa, Sabattini, Morachioli, Masala, Cerretti, Alboni, Mattiolo, Laghi, Tommasini.

Perugia: Minelli, Angella, Monaco, Elia, Burrai, Di Noia, Murano, Minesso, Vanbaleghem, Cancellotti, Kouan.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Fulignati (GK), Bocci (GK), Rosi, Favalli, Negro, Melchiorri, Sounas, Crialese, Moscati, Bianchimano, Falzerano, Vano.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como.

Assistenti: Roberto Fraggetta di Catania – Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto.

IV° ufficiale: Davide Moriconi di Roma 2.

Rinviata la partita della Triestina

Come si immaginava, il focolaio Covid nella Triestina porta al rinvio della partita fra i friulani e la Sambenedettese. A rischio anche le prossime gare, che saranno decisive per la vittoria del campionato. Gli alabardati, infatti, hanno in calendario Perugia, Padova e Sudtirol. Anche per questo, sembra ormai inevitabile il rinvio del termine della stagione al mese di maggio.