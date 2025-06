di M.L.S

«C’è un passaggio di proprietà che si spera arrivi prima di qualche altro danno peggiore, sto lavorando per fare in modo che la società della Ternana non debba andare tra i dilettanti ma debba restare tra i professionisti». Queste la parole del sindaco Stefano Bandecchi, rilasciate lunedì mattina a Perugia sulla trattativa in corso per affidare la società rossoverde a una nuova proprietà. Stando alle parole di Bandecchi, i tempi sarebbero imminenti.

«La proprietà – ha aggiunto Bandecchi – ha deciso di cambiare per interessi personali, ma io non drammatizzo. L’Università Niccolò Cusano ha già versato un milione e 200 mila euro per il progetto stadio-clinica, mi dovrei preoccupare io. Invece non mi preoccupo perché la Ternana andrà in mano a persone perbene come quelli che stanno uscendo, a un’azienda ben capitalizzata, una società nazionale: oggi (lunedì 30 giugno, ndR) alle 13 si potrebbe compre il primo atto, stiamo lavorando. Se si compie questo atto, domani saranno onorate tutte le scadenze e il 15 luglio le altre. Sono fiducioso, questi nuovi impegni saranno onorati anche grazie a delle anticipazioni sul progetto stadio-clinica che l’Università Niccolò Cusano farà. Se fossi un tifoso – ha aggiunto il sindaco – starei tranquillo perché l’unico vero tifoso che c’è a Terni, cioè io, quello che paga e fa il tifo, sta sereno. Il nome della nuova società si farà in tempi brevi. Dormissero tutti tranquilli».

