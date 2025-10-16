Purtroppo c’è un altro incidente mortale sulle strade umbre. Nella prima serata di giovedì, intorno alle 20.30, c’è stato un grave impatto lungo la SS Pian d’Assino, nell’Eugubino. Ha perso la vita un 28enne.

L’incidente ha coinvolto diverse auto, come riporta il Tgr Umbria e cronacaeugubina.it. Lo scontro è stato frontale – a causa di un’invasione di corsia, le cause sono in fase di accertamento – ed in tutto sono quattro i veicoli coinvolti: due si sono ribaltate, tra le quali quella del 28enne.

Inutili i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Gubbio, personale Anas ed i vigili del fuoco, con strada rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Ci sono altri due feriti, fortunatamente in condizioni non gravi.