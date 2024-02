Imprese: la SAMMI di Narni fa il ‘bis’ con il Best Value Award

La SAMMI Srl di Narni Scalo (Terni), azienda specializzata nella progettazione e messa a punto di soluzioni tailor-made sia per lo sviluppo di nuovi impianti che revamping degli esistenti, si è classificata per la seconda volta tra i premiati del Best Value Award, giunto alla quarta edizione. Conferito da Imprenditore Smart, il premio è il risultato di una ricerca approfondita su oltre 4.700 realtà industriali umbre e dà un riconoscimento a quelle imprese che hanno registrato il tasso di crescita maggiore in base alla propria classe di valutazione. «In particolare – spiega una nota – l’azienda narnese si è distinta quest’anno nella categoria ‘Lupo’ che premia le imprese che hanno saputo migliorare costantemente il proprio valore nell’arco del quinquennio precedente (2018-2022). Imprese quindi che rivestono un ruolo fondamentale all’interno del panorama economico italiano, poiché hanno dimostrato nel tempo una notevole capacità di adattamento e una visione ampia e prospettica, affrontando con successo le sfide del complesso contesto attuale».

Soddisfazione

«Questo riconoscimento ha per noi un valore enorme – afferma Floriano Bussetti, ceo di SAMMI Group -. Il fatto, inoltre, di essere riconosciuti in una categoria che tiene in considerazione dati quinquennali, avvalora ancora di più la progettualità e il percorso che sono alla base della nostra strategia. Una visione, la nostra, che rappresenta la volontà di creare valore per i nostri clienti, per la comunità in cui operiamo, per i partner commerciali e per i nostri dipendenti dei quali sono molto orgoglioso perché è grazie a loro che riusciamo ad ottenere questi ottimi risultati».

La storia e le attività

Fondata nel 1976 dall’idea imprenditoriale di tre soci, fin dall’inizio SAMMI è impegnata nel fornire soluzioni per rispondere alle esigenze di movimentazione delle rinfuse solide industriali per aziende che operano in eterogenei settori produttivi (impianti off-shore, impianti di estrazione, miniere, cave, calcifici, cementifici, impianti portuali/da banchina, industria ceramica, vetrerie, trattamento rifiuti/energetico/biomasse). SAMMI progetta e realizza un’ampia gamma di soluzioni di ‘bulk material handling’, tra cui trasportatori a nastro, macchinari per il carico e lo scarico navale ed elevatori a tazze. Oggi SAMMI Group impiega oltre 70 dipendenti e conferma un fatturato consolidato di oltre 15 milioni di euro.