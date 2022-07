Impugna la sbarra del parcheggio e dà di matto: preso – Il video

Ha creato il panico nella zona di viale Pellini, a Perugia, colpendo le auto in sosta e dando pesantemente in escandescenze. Per questo motivo la polizia di Stato si è attivata – era giovedì sera – per bloccare un 40enne: gli agenti ci sono riusciti utilizzando il taser. Con qualche difficoltà visto il comportamento dell’uomo.

La sbarra

Appena ha visto i poliziotti, il 40enne ha impugnato la sbarra metallica – lunga tre metri – dell’ingresso di un parcheggio ed ha iniziato a minacciare gli agenti. Poi l’ha lanciata verso di loro e, improvvisamente, al passaggio di un’auto in sosta, ha aperto la portiera posteriore provando a salire a bordo. È in quel momento che è stato utilizzato il taser per fermarlo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e, al termine delle operazioni, l’uomo è stato denunciato per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

