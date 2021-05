Primavera, la Ternana infligge il primo ko al Perugia con Cissokho

In attesa della sfida di supercoppa – 15 o 22 maggio al Liberati – nel pomeriggio di martedì si è disputato il derby tra Ternana e Perugia, valido per il recupero della 9° giornata del campionato Primavera. Una sfida che ha sorriso ai rossoverdi di mister Mariani che, grazie ad un gol di Cissokho in avvio di ripresa, hanno inflitto al Grifo di Formisano la prima sconfitta stagionale. Con il bottino pieno ottenuto al ‘Cicioni’ di Campitello Falanga e compagni salgono a quota 18 punti in compagnia di Gubbio e Vis Pesaro, mentre i biancorossi restano al comando con 22 con il Teramo distanziato di una lunghezza.

Il tabellino

Ternana: Tamburelli, Belardinelli (32′ st Niosi), Benedetti, Incerti, Gaggiotti, Nunzi, Lamberti (32′ st De Mutis), Canciani (43′ st Giordano), Falanga, Giustini (32′ st Monaldi), Cissokho (37′ st Libera). A disposizione: Bartolucci, Colalelli, Sabatini, Ly, Diop, Perri. Allenatore: Mariani

Perugia: Baietti, Angori, De Marco (39′ st Dioum), Ba (25′ st D’Angelo), Menci, Darini, Fabri, Lunghi (25′ st Russo), Maisto (1′ st Morina), Mancino, Ferraro (30′ st Seghetti). A disposizione: Cerbini, Pellegrini, Parolisi, Rigen, Del Prete, Galeotti, Moccia. Allenatore: Formisano

Arbitro: Leonardo Cipolloni di Foligno (Elia Costantini e Francesco Foglietta di Foligno)

Rete: 5’ st Cissokho