In attesa di tornare in discoteca, a Perugia ci si organizza in radio

C’era una volta a Perugia il Subway, con l’ingresso sulle scalette del belvedere di Porta Sole e quei saloni nelle viscere della città vecchia. Un locale frequentato da generazioni di perugini, stranieri e studenti che negli anni ’90 lo avevano eletto come uno dei ritrovi per eccellenza delle notti nell’acropoli. Ma adesso quel club non è più solo un ricordo. Perché da poco meno di un mese un gruppo di disc jockey dell’epoca e non solo, sicuramente nostalgici ma anche con la voglia di mixare ancora, ha fatto nascere Radio Subway Underground.

La programmazione

Un’emittente on-line, che per ora gira sulla piattaforma Mix cloud in diretta ogni sabato e domenica dalle 18 alle 24 e ogni giorno per il successivo ascolto dei podcast, in attesa di ampliare la programmazione. E che grazie anche alle decine di condivisioni su Facebook dei link che partono dalla pagina ufficiale, ha già raggiunto oltre 10.000 ascoltatori singoli e circa 1.500 followers fidelizzati. A far accendere la lampadina di quello che vuol diventare un vero e proprio progetto è stato Ferdinando Florio, napoletano ma di origini molisane che ha all’attivo vita notturna di lungo corso al Subway e non solo e oggi vive in Russia nella fredda San Pietroburgo. Ma siccome internet non pone confini, è stato un attimo raccordarsi con gli amici perugini di sempre Matteo Bini e Alex Consalvi e fondare Radio Subway Underground.

I deejay

E creare il palinsesto non è stato complicato, riuscendo a spaziare dalla dance all’house, dalla techno all’elettronica, con sfumature musicali che sanno trasmettere solo i «portatori di passione»: è con questo termine che amano definirsi i dj (umbri e non solo) che si alternano in autentiche performance sotto il segno della qualità: dai citati Florio, Bini e Consalvi a Luca Belladonna, Fernando Zerbini “Dj Fred”, Marco Deejay Bartolucci, Michele Campanaro “Dj Foca”; dalle “girls” Gilda Alberigi, Francesca Paggi “Miss P!” e Michellè Michellè, a Mirko Alimenti, Zeno Testoni, Giuseppe Piti “Dj Piti”, Leonardo Coconi “Dj Zì Leo”, Gimmy Barbetta “Dj Gimmy”, Luca Santoro “Dj Luca S”, Filippo Garofanini “Dj Bilowi”, Roberto Ugolini, Gianluca Caggegi “Dj Luke”, Vincenzo Fiorucci “Dj Da Vinz”, Giorgio Narduzzi “Gio_N”, Paolo Pirro “Paolo Movida Dj”, Achille Lombardi.

Gli ascolti

Una formula che appare vincente se è vero che c’è già un primo importante riscontro: il programma Techno di Alex Consalvi dopo essersi piazzato in 26esima posizione è attualmente alla 13esima nella classifica Techno di Mix Cloud, immediatamente alle spalle di autentici guru della musica Techno come Armin van Buuren che ha all’attivo ha oltre 9 milioni di followers. Una bellissima soddisfazione per questa giovane radio che piano piano punta anche ad organizzare eventi live, culturali e musicali (pandemia permettendo), abbinandosi per esempio a quello organizzato insieme ad Omar Erfan (fondatore del gruppo facebook “Perugia Tempi d’Oro”) e rinviato causa covid a data da destinarsi, che riporterà appena possibile a Perugia centinaia di studenti stranieri.