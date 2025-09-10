Dopo numerose tappe e presentazioni che hanno riscosso l’interesse di pubblico e critica, approda anche a Terni il libro di Tommaso Mariotti ‘Castellieri. Viaggio alla scoperta degli antichi insediamenti dell’Umbria meridionale’ (Gambini editore). «Un’opera – riporta la presentazione – che ha saputo conquistare lettori, studiosi e appassionati grazie alla capacità di coniugare rigore scientifico e divulgazione, aprendo squarci affascinanti sulla storia più antica del nostro territorio». Appuntamento giovedì 11 settembre alle ore 17 presso la biblioteca comunale di Terni, con la partecipazione del giornalista e scrittore Gian Luca Diamanti e dell’autore. A moderare sarà l’archeologo Sebastiano Torlini.

«Il volume – si legge – accompagna il lettore tra i castellieri, insediamenti d’altura sorti nell’Età del Ferro e fortificati da mura oggi ridotte a resti, ma ancora capaci di raccontare vicende millenarie. Dalle dorsali dei monti Amerini, Martani e Sabini emergono tracce sottili, custodite da boschi e alture, che l’autore riporta alla luce con uno studio accurato e al tempo stesso narrato con passione.

Il libro, definito da Gian Luca Diamanti nella prefazione una vera e propria ‘macchina del tempo’, non solo restituisce valore a un patrimonio poco conosciuto, ma ci invita a riscoprire come il presente sia spesso radicato nelle profondità del passato. Un appuntamento che unisce archeologia, storia e paesaggio: un’occasione per lasciarsi guidare in un viaggio tra i misteri delle origini umbre e per scoprire un’opera che sta diventando punto di riferimento negli studi sul territorio».