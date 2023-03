In casa 29 taniche di liquido, pellet, piscina componibile. E flaconi di metadone: nei guai

Una serie di furti nelle strutture commerciali del territorio di Città di Castello ha portato alla denuncia di due cittadini italiani, ‘specializzati’ in queste azioni. Con tanto di ricettazione di prodotti in vendita nei centri commerciali e nei supermercati.

Cosa è accaduto

I furti hanno riguardato un noto esercizio commerciale di Città di Castello. Tutto è nato quando gli agenti hanno visto un uomo all’interno di un’auto accanto al supermercato: ha provato a fuggire ma non gli è servito perché è stato bloccato e identificato. Si trattava di un 37enne italiano, poi denunciato per furto in quanto trovato in possesso dei prodotti rubati nel negozio. Due giorni dopo il bis: questa volta sono stati prese 29 taniche di liquido per stufa, un bancale di pellet, una piscina componibile, vari attrezzi edili e altro materiale da inventariare. Valore complessivo 4 mila euro.

Le denunce

Nel mirino sono così finiti un 35enne e una 29enne, entrambi italiani. La perquisizione domiciliare ha fatto emergere indizi a loro carico ed i successivi riscontri hanno consentito di accertare che il materiale rinvenuto era quello sottratto pochi giorni pima presso l’azienda commerciale che ne aveva denunciato il furto. In più avevano quattro flaconi di metadone e due bilancini di precisione. L’uomo è stato deferito per il reato di ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio mentre la donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.