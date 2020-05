In Comune si parla di Ast: «Spirito giusto»

«La conferenza dei capigruppo di oggi pomeriggio (mercoledì, ndR) – dichiara il presidente Francesco Maria Ferranti – convocata d’urgenza per un primo passaggio sulla vicenda della eventuale cessione della proprietà delle acciaierie di Terni è stata un momento di unità e di concretezza. Il sindaco Leonardo Latini ha riferito sulle informazioni in suo possesso e su quanto fatto sia sul versante istituzionale che su quello politico. Una celerità che è stata a più riprese sottolineata favorevolmente dai gruppi consiliari».

«Unità»

«Dalla conferenza – spiega Ferranti – è emerso che tutte le forze politiche sono impegnate a vari livelli, sia nei confronti del governo che dell’opposizione, affinchè la vicenda Terni sia di nuovo all’attenzione nazionale, richiesta più che legittima visto che il sito degli acciai inossidabili di Terni è un sito di rilevanza nazionale ed europea. Tutte le forze politiche presenti nella capigruppo hanno messo in risalto la necessità di una mobilitazione complessiva della città, tutte hanno detto di aver impegnato i propri rappresentanti isituzionali e i propri leader nazionali».

«Sostegno pubblico all’Ast»

«È emerso in maniera traversale conclude il presidente del consiglio comunale – anche il sostegno ad una azione congiunta che veda il riconoscimento governativo della produzione siderurgica come produzione strategica in maniera tale da poter essere oggetto di eventuale sostegno pubblico». La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la prossima seduta del consiglio si terrà la prossima settimana e avrà all’ordine del giorno due, tre punti amministrativi e otto atti politici. Se l’ordine del giorno non verrà concluso si è stabilito di convocare a breve un ulteriore seduta del consiglio.

«Atteggiamento giusto»

A margine della conferenza, Ferranti riflette sulla decisione di convocarla: «Ho voluto tenere oggi una conferenza dei presidenti di palazzo Spada per prepararsi ad affrontare nella massima coesione e collaborazione la situazione che interessa la principale industria dell’Umbria e la siderurgia italiana nel suo complesso. Voglio ringraziare il sindaco di Terni Leonardo Latini che prontamente ha voluto riferire al consiglio sulle attività messe in campo nei vari livelli istituzionali a tutela dell’economia e dei livelli occupazionali di questo territorio. Un ringraziamento va anche a tutti i presidenti dei gruppi consiliari che hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa».