In otto, da Roma a Terni per rubare in due ditte di impiantistica: scoperta la banda del ‘mordi e fuggi’

Otto persone di origine romena, sette uomini e una donna, tra i 18 e i 39 anni di età e domiciliate presso i campi nomadi della città di Roma, sono state denunciate dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, nella notte fra il 7 e l’8 settembre scorsi il gruppo era entrato in azione rubando in due aziende della zona industriale di Terni. Ditte impiantistiche da cui gli otto avevano asportato, in un caso due automezzi pesanti, una bobina di cavo elettrico da 500 metri e svariati utensili da lavoro, per un valore stimato in circa 100 mila euro; nell’altro, circa 15 quintali di scarto di rame del valore di circa 6 mila euro. Le indagini si sono sviluppate partendo dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e dagli elementi emersi attraverso i sopralluoghi svolti sul posto. Prima si è giunti all’identificazione di una parte dei responsabili dei furti, e poi dell’intera banda che – chiriscono i carabinieri – si era spostata dalla capitale per il tempo strettamente necessario al compimento dei furti.

