di Alberto Pileri

La notizia della scomparsa di Michele Giorgini mi addolora. Architetto, ricercatore, studioso attento, rigoroso e serio delle tematiche dell’urbanistica, dell’architettura e dei beni culturali nel loro contesto sociale e storico, delle figure, dei protagonisti e dei brani e passaggi significativi che hanno segnato la storia della nostra città di Terni. Michele Giorgini appartiene a quella stagione feconda di idee, di energie vitali, di attività culturale e scientifica che, a partite da quel formidabile progetto di lavoro coordinato da Bruno Toscano – Manuale del/per il Territorio – a partire dalla metà degli anni ’70 ha visto momenti proficui e di alta produzione di conoscenza e sapere nel cantiere per il centenario della società Terni (1884-1984). E poi via via fino a quesro ultimi lustri.

Un fugace e parziale ricordo di alcuni momenti degli incontri e delle occasioni di collaborazione e scambi fruttuosi avuto con Lui. In particolare il convegno ‘La Conca Ternana e i monumenti della produzione. Per un Parco archeologoco industriale’ che si svolse a Terni, a palazzo Gazzoli, dal 5 novembre all’11 dicembre 1998. Organizzato e promosso dall’ICSIM – Istitituto per la cultura e la storia d’impresa ‘Franco Momigliano’, presieduto dal senatore Franco Giustinelli. In quella occasione, oltre alla presentazione di alcuni importanti libri, in particolare il volume ‘Le acciaierie di Terni’, autori Renato Covino e Gino Papuli (Electa Milano 1998), alla pubblicazione della Provincia di Terni ‘Galleto, la memoria del lavoro e l’immagine del monumento’, fu allestita una grande e splendida mostra storico fotografica intitolata ‘Archeologia industriale degli Stati Uniti’ e ‘La centrale di Galleto’. Curatore della mostra fu Michele Giorgini.

L’architetto ed i suoi lavori sono citati nel lavoro di Franco Giustinelli ‘Il Novecento a Terni. Un secolo di passioni’, in particolare l’opera ‘L’architetto della capitale dell’acciaio, Cesare Bazzani a Terni (1899-1939)’. Un saluto ad una Persona cui la città deve un riconoscimento. Condoglianze ai suoi familiari.