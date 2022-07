In scooter ma non ha libretto, revisione, patente, assicurazione. Sanzioni e denuncia

L’alt è scattato nei pressi del parco di via Lorenzo Betti, a Spoleto, dopo che gli agenti del commissariato – in borghese – lo avevano notato salire in tutta fretta in sella ad uno scooter. Il giovane però, quando si è reso conto che la polizia voleva controllarlo, ha lasciato il mezzo è fuggito a piedi fra i vicoli del centro storico.

Nel giro di poco è stato raggiunto e fermato, con difficoltà vista la non collaborazione del giovane. Che è risultato essere un cittadino albanese, poi sottoposto a perquisizione domiciliare e personale. A casa aveva la targa di un’auto rubata, sostanza da taglio, materiale per confezionare dosi di droga e 2.500 euro in contanti che il giovane ha detto di aver portato con sé dall’Albania.

Una vwrsione affatto convincente e per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il fatto che non avesse mai conseguito la patente e guidasse uno scooter privo di revisione, assicurazione e carta di circolazione, ha comportato tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada.