Inaugurazione Padel: tutti in coda per un selfie con Malagò, Materazzi e Barzagli

C’è da sforzarsi parecchio per ripescare nella memoria una tale parata di rappresentanti istituzionali tutti insieme per una inaugurazione, per di più di una struttura privata.

Tanto ha potuto la presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, ancor più che quella degli ex calciatori Andrea Barzagli e Marco Materazzi, che con l’imprenditore gualdese Matteo Minelli hanno realizzato l’Arena Padel di Ferriera, a Ponte San Giovanni, immediata periferia di Perugia.

Tutti in fila per applaudire ad una lodevole iniziativa imprenditoriale privata – nemmeno tanto originale (c’è un’altra arena di Padel, più piccola, a un chilometro circa in linea d’aria, nel territorio di Balanzano) – ma soprattutto per fare la caccia al selfie da caricare sulla propria bacheca.

E a dimostrazione di ciò, ancor prima che arrivassero nelle redazioni il comunicato e le foto d’ordinanza, sui social era tutto un fiorire di foto con il plenipotenziario del calcio italiano, oltre che con i due difensori campioni del mondo a Berlino nel 2006.

C’erano – fra gli altri – il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, il sindaco di Torgiano Eridiano Liberti, addirittura il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero.

E poi vari ospiti del mondo imprenditoriale, soprattutto dell’area gualdese (ma non solo), gli sponsor che hanno investito nel progetto, il duo 7cervelli, il referente del Coni ma anche volti noti dello sport perugino (intravisti in particolare Walter Novellino e Serse Cosmi).

Presenti, come referenti ‘istituzionali’, il presidente del Coni regionale Domenico Ignozza, quello della Fit Roberto Carraresi, e del Cip Gianluca Tassi. Ospite d’eccezione il papà di Marco Simoncelli, Paolo.

⠀Le foto

Intendiamoci, la struttura è bellissima e meritevole di lodi. Si tratta di un centro sportivo dove poter praticare non solo padel – la disciplina del momento – ma anche beach volley, palestra e soprattutto trascorrere delle giornate all’insegna del relax e del divertimento.

Vanta ben 9 campi da padel, di cui 7 indoor e 2 outdoor con superfici di gioco di altissimo livello e manti approvati WPT. Sono dotati delle telecamere My Soccer Player, grazie alle quali i giocatori possono registrare e rivedere la loro partita.

A disposizione degli ospiti un campo da beach volley outdoor, una zona palestra e un bagno turco. Al piano superiore si trova la zona ristoro dalla quale si possono guardare comodamente, seduti sui divani, le partite dei propri amici e presso la quale le mamme possono aspettare che i loro bimbi finiscano le lezioni. Nella stessa ala il bar, il cui nome è ‘Leggero’, serve cibo e bevande gustosi e salutari in un ambiente accogliente e riscaldato per garantire il massimo comfort.

Chi vuole imparare a giocare può disporre di un team di istruttori capitanati da Fabricio Cattaneo, allenatore di giocatori WPT scelto come miglior allenatore di Castilla Y Leon nel 2016. Da giocatore ha raggiunto le prime posizioni nel ranking Wpt sia in singolare che in doppio. Inoltre, nel 2019 ha conquistato il titolo di vicecampione di Spagna per squadre, che vorrebbe aprire una vera e propria academy.

Pastorelli: amministrazione comunale soddisfatta