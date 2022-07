Incendi senza tregua: a Montecchio evacuata casa. Magazzino edile distrutto dalle fiamme

Articolo in aggiornamento

Il forte vento che soffia da ovest, continua a complicare le cose sul fronte degli incendi in provincia di Terni. Restano attivi al pomeriggio di venerdì – l’aggiornamento è delle ore 16.45 – quelli di Montecchio, Guardea e Orvieto (zona Sette Martiri). A preoccupare di più, secondo quanto appreso, è quello di Montecchio. Tanto che nel primo pomeriggio di venerdì le fiamme hanno distrutto un magazzino edile con macchinari, attrezzi e legname e si è resa necessaria l’evacuazione di almeno un’abitazione, nella zona del campo sportivo, a scopo precauzionale. I vigili del fuoco continuano a fare il possibile fra squadre del comando provinciale di Terni, squadre boschive regionali, colonne mobili, velivoli e un lavoro estenuante che va avanti da mercoledì. Atteso anche l’arrivo di altri velivoli – un Canadair e un elicottero Erickson – oltre quelli già assegnati. Alle 15.30 di venerdì il Comune di Guardea, via Facebook, ha aggiornato sulla situazione: «Purtroppo, come temuto, alla relativa calma mattutina ha fatto seguito, causa vento ed alte temperature, la ripresa delle fiamme in località Calanchi. Di nuovo in azione gli elicotteri. Zona irraggiungibile con altri mezzi».

Altri incendi

Altri incendi, minori, sono divampati venerdì pomeriggio nel Ternano: a Foce di Amelia nei pressi del centro del paese – sterpaglie subito spente dal 115 – e sul raccordo Terni-Orte, altezza galleria San Pellegrino, per un rogo che ha interessato lo spartitraffico ed ha comportato lo stop temporaneo alla viabilità. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

FOTO INCENDIO MONTECCHIO

VIDEO INCENDIO MONTECCHIO