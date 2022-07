Incendi senza tregua: a Montecchio evacuate case. Due magazzini distrutti dalle fiamme

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento venerdì 22 luglio ore 22 – A dare aggiornamenti sull’incendio di Guardea è il Comune: «Sarà purtroppo ancora una lunga notte di presidio per vigili del fuoco ed Afor. Situazione non particolarmente allarmante ma l’incendio non è domato. A causa del vento in alcuni punti ha ripreso vigore. Anche oggi ci sono stati interventi degli elicotteri pur se impegnati su altre situazioni di pericolo per centri abitati. L’Italia sta bruciando, i danni saranno incalcolabili . Un ringraziamento a tutti gli operatori che ormai da tre giorni si stanno prodigando incessantemente».

Aggiornamento venerdì 22 luglio ore 19.40 – Problemi anche nel Perugino. A Castel Rigone (Passignano sul Trasimeno) un incendio boschivo sta impegnando diverse squadre da terra e canadair. Altri roghi a Casali di Montebufo (Preci) – impegnate squadre di Norcia, Sellano e Spoleto – e vocabolo San Nicola a Cannara, con il 115 di Assisi e Foligno sul posto.

Aggiornamento venerdì 22 luglio, ore 18.00 – Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, conferma che «nell’arco della giornata sono state evacuate alcune abitazioni, comunque sono in salvo sia le persone che le case. Attualmente ci sono ancora dei focolai importanti ed è stato chiesto l’ausilio di altri mezzi aerei. Speriamo di riuscire a risolvere definitivamente la situazione con l’intervento dell’elicottero Erickson». Secondo quanto appreso, i magazzini edili distrutti dalle fiamme sono due, entrambi nella zona della cava.

Il forte vento che soffia da ovest, continua a complicare le cose sul fronte degli incendi in provincia di Terni. Restano attivi al pomeriggio di venerdì – l’aggiornamento è delle ore 16.45 – quelli di Montecchio, Guardea e Orvieto (zona Sette Martiri). A preoccupare di più, secondo quanto appreso, è quello di Montecchio. Tanto che nel primo pomeriggio di venerdì le fiamme hanno distrutto un magazzino edile con macchinari, attrezzi e legname e si è resa necessaria l’evacuazione di almeno un’abitazione, nella zona del campo sportivo, a scopo precauzionale. I vigili del fuoco continuano a fare il possibile fra squadre del comando provinciale di Terni, squadre boschive regionali, colonne mobili, velivoli e un lavoro estenuante che va avanti da mercoledì. Atteso anche l’arrivo di altri velivoli – un Canadair e un elicottero Erickson – oltre quelli già assegnati. Alle 15.30 di venerdì il Comune di Guardea, via Facebook, ha aggiornato sulla situazione: «Purtroppo, come temuto, alla relativa calma mattutina ha fatto seguito, causa vento ed alte temperature, la ripresa delle fiamme in località Calanchi. Di nuovo in azione gli elicotteri. Zona irraggiungibile con altri mezzi».

Altri incendi

Altri incendi, minori, sono divampati venerdì pomeriggio nel Ternano: a Foce di Amelia nei pressi del centro del paese – sterpaglie subito spente dal 115 – e sul raccordo Terni-Orte, altezza galleria San Pellegrino, per un rogo che ha interessato lo spartitraffico ed ha comportato lo stop temporaneo alla viabilità. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

