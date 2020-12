Incendio in un’abitazione della zona di Balanzano (Perugia), nel primo pomeriggio di lunedì. Le fiamme hanno interessato la cucina ed il bilancio è di una persona rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia che hanno domato le fiamme e sono riusciti pure a salvare – rianimandolo con gli autorespiratori – il cane che era in casa al momento dell’incendio.

