Incendio nel Narnese: a fuoco sterpaglie e macchia mediterranea

Nuovo incendio boschivo nel Ternano nel pomeriggio di giovedì. I vigili del fuoco di Amelia si sono attivati tra San Gemini e Narni – in strada di Fabbrucciano, non distante da Capitone – per spegnere le fiamme sviluppatesi lungo una scarpata: l’intervento non è dei più semplici a causa del forte vento. Il fuoco ha coinvolto sterpaglie e macchia mediterranea con fumo visibile a chilometri di distanza. Non risultano persone ferite al momento. Dalle 17 si è aggiunta anche la squadra di Terni con arrivo sul posto del Dos, il direttore operazioni spegnimento, ed è giunto in loco anche un elicottero del 115.

Condividi questo articolo su