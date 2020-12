Incidente ad Arrone, coinvolta anche una donna incinta

L’incidente stradale è accaduto nella tarda mattinata di giovedì lungo la strada statale Valnerina, nel territorio comunale di Arrone, all’altezza di Casteldilago. Un’autovettura condotta da un uomo di circa 75 anni ne ha tamponata un’altra, con a bordo due trentenni, un uomo ed una donna in stato di gravidanza. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Terni, gli operatori del 118 ed i carabinieri del comando stazione di Arrone. Per i soccorsi e, nel caso di quest’ultimi, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Le maggiori preoccupazioni hanno ovviamente riguardato la giovane incinta che è stata condotta all’ospedale di Terni per gli accertamenti necessari. Sia lei che il conducente del veicolo su cui era a bordo, fortunatamente, non avrebbero riportato lesioni significative.

