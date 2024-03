Incidente autonomo, intorno alle 10.30 di domenica, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45) in prossimità dell’uscita di Todi – San Damiano. Un ragazzo alla guida di una Polo, con a bordo altri quattro ragazzi, per cause al vaglio della polizia Stradale, ha perso il controllo dell’auto urtando violentemente contro il muro a destra e contro il new jersey. Sul posto anche l’ambulanza del 118 di Todi, ma fortunatamente nessuno di loro è stato trasportato in ospedale.

