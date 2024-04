Incidente coinvolge tre veicoli in viale VIII Marzo: code e disagi

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti nel primo pomeriggio di lunedì in viale VIII Marzo, a poche decine di metri dall’ospedale di Terni. Due di questi erano in marcia mentre una terza auto è stata colpita quando era ferma in sosta. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 per soccorrere le conducenti delle due vetture in marcia e, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze serie. Rilievi e gestione della viabilità – congestionata dal sinistro – sono stati condotti dagli agenti della polizia Locale di Terni.

