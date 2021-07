È servito l’intervento dei vigili del fuoco di Norcia in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla strada regionale 320 in direzione Cascia. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura con 4 persone a bordo, una di loro – con escoriazioni lievi – è stata trasportata dal 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

