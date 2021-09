Incidente sul Rato, ancora code e disagi: cittadini esasperati

Ogni giorno un incidente stradale lungo il Raccordo Terni-Orte, in particolare nel tratto Amelia-Terni, davvero un calvario per gli automobilisti ed i pendolari che lo percorrono ogni giorno. L’ultimo è accaduto poco prima delle ore 7 di martedì mattina all’altezza di San Pellegrino, in direzione Terni. Una 38enne al volante di una Fiat 500 ne ha perso il controllo, ribaltandosi. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale, a Terni, per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità. «Ogni mattina – dice una automobilista – c’è un incidente che causa rallentamenti, che blocca il traffico, che fa esasperare. Avvengono per lo più dove ci sono gli scambi di carreggiata per i lavori in corso. Da mesi percorrere il Rato fra Terni e Orte ricorda i tempi peggiori della Salerno-Reggio Calabria. Ma possibile – si chiede – che questo supplizio debba proseguire per tutto questo tempo?».

