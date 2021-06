Terni-Orte e chiusure in serie: «Un calvario»

Il tema è sentito visto che coinvolge numerosi cittadini che, soprattutto per lavoro, percorrono il tratto in questione tutti i giorni. E le segnalazioni di disagio – problema diffuso su tutto il territorio regionale, per la E45 la situazione non è poi tanto migliore – fioccano: il mirino è puntato in particolar modo sulla Terni-Orte e le chiusure in serie.

INTANTO LUNGO LA E45 TERMINATO IL VARO DEL 2° IMPALCATO VIADOTTO A TERNI

Il problem: «Vergognoso»

A rilanciare il tema è un cittadino che tutti i giorni – per lavoro – va da Terni ad Attigliano. Giovedì mattina l’ultima, amara sorpresa: «La superstrada ti ‘distrugge’. Ci sono diversi cantieri ed ora è stata chiusa una corsia da Narni fino alle gallerie di Amelia, è indescrivibile la situazion considerando le file che si creano per il passaggio dei camion. Stesso discorso nell’area di Nera Montoro e San Liberato: di fatto non c’è mai modo di fare il raccordo ‘libero’. Una cosa vergognosa questa gestione, possibile che sia sempre così?».