Domenica di interventi per il Sasu (il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria) all’interno del parco della Cascata delle Marmore, a Terni. In entrambi i casi gli operatori hanno prestato soccorso ad altrettante persone rimaste infortunate lungo i sentieri. La prima chiamata è arrivata poco prima delle 13.30 e la seconda poco dopo le 15. In questo secondo caso, il turista è rimasto infortunato ad una gamba. Impegnato anche il personale del 118.

