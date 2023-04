International Cup Terni, XII memorial Pioli: successo per l’evento con 300 atleti

Più di 300 atleti in rappresentanza di 48 società provenienti anche da Piemonte e Sicilia. Successo per l’International Cup – XII memorial di pattinaggio andato in scena a Terni al ciclopattinodromo Renato Perona: ad imporsi è stata la Debby Roller Team di Roma con 475 punti, poi la Mens San Siena con 433 e la Fortitudo Fabriano a quota 320.

L’evento

Dell’organizzazione se ne è occupata l’Euro Sport Club Terni. Per quanto riguarda le umbre 19° posto per i padroni di casa, che ha raccolto 92 punti partecipando alle gare della domenica nelle categorie ragazzi, esordienti e giovanissimi; 25° posizione per la Pattinamelia e poi la B Side Foligno che ha chiuso al 31° posto.Ad allenare gli atleti ternani ci ha pensato Alessio Rossi – in arrivo per lui il campionato italiano a San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 maggio – con il 4° posto ottenuto da Andrea Dormi tra gli esordienti. C’è poi la 12° piazza di Mattia Pacifici e il 7° nella combinata di Tiezzi. Daniele Neri si è piazzato 8° nella prova dei 1000 metri in linea; 8° posto inoltre per Andrea Gabriel Filoia sulla distanza dei 300 metri sprint nella categoria ragazzi, 9° Leonardo Quirini nella 2000 metri a punti. «L’International Cup-Memorial Pioli, che ha aperto i World Skate 2023, è stato un buon banco di prova per organizzatori e atleti in vista dei campionati italiani hiovanili corsa su strada in calendario sempre al Perona dal 26 al 28 maggio. I tricolori saranno preceduti da un’altra rassegna dedicata ai più giovani, il ‘Trofeo Terni Roller’ del 20 e 21 maggio», sottolinea l’Euro Sport Club.