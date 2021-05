«Io l’alcol test non lo faccio»: denunciato

Weekend piuttosto tranquillo sul fronte Covid ma comunque ‘alcolico’ nel tifernate. Due le denunce elevate dai carabinieri per episodi relativi ad altrettanti automobilisti.

Trestina

A Trestina un 48enne, fermato per la sua guida piuttosto ‘anomala’, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Per questo l’uomo è stato denunciato a piede libero, in base al Codice della strada, e gli è stata ritirata la patente di guida.

Città di Castello

A Città di Castello i militari del Nor sono intervenuti per un’auto intraversatasi dopo che il conducente – 40enne della zona – ne aveva perso il controllo. Soccorso dal 118, l’uomo è stato condotto in ospedale per medicare le ferite – lievi – riportate nel sinistro. Al nosocomio è risultato positivo all’alcol test con un tasso oltre tre volte superiore al massimo (0,50 g/l) consentito. È stato quindi denunciato a piede libero, con ritiro della patente e sequestro dell’auto.